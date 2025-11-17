В Орехово-Зуеве прошел фестиваль боевых искусств «Кубок Альфа»

Татами, ринг, заряженные спортсмены и активные болельщики — в Орехово-Зуеве 16 ноября прошел традиционный фестиваль боевых искусств «Кубок Альфа». Соревнования проводятся ежегодно в память о сотрудниках Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении воинского долга, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Такая встреча во Дворце спорта «Восток» проходит уже в 11 раз. И ежегодно соревнования собирают большое количество участников: в этот раз около 300 спортсменов из разных регионов.

В рамках фестиваля прошел ряд отборочных соревнований, по итогам которых спортсмены заработали разряды, кубки и медали. В программе не только соревновательные поединки, но и командные встречи, показательные выступления, мастер-классы. Поддержали спортсменов вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Александр Михайлов, заместитель главы Орехово-Зуевского округа Данила Просвиров, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Вячеслав Шаронов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.