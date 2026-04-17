В Орехово-Зуеве подвели итоги тура конкурса «Воспитатель года»

Итоги третьего очного тура областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья–2026» подвели 16 апреля в Орехово-Зуеве. Испытания прошли на базе Государственного гуманитарно-технологического университета и гимназии № 14, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В третьем туре приняли участие десять педагогов. Они продемонстрировали профессиональное мастерство в работе с детьми и родителями. Конкурсные испытания прошли на площадках дошкольного отделения гимназии № 14 и Государственного гуманитарно-технологического университета.

Призерами областного этапа стали Елена Спиридонова из гимназии № 23 Химок, Дарья Смотрова Чен из школы № 20 Щелкова, Виктория Юканова из Видновской школы № 7 Ленинского городского округа, Александра Лобачева из Дмитровской школы № 5 имени Героя Советского Союза К. А. Аверьянова и Ольга Иванова из школы имени Героя России А. Г. Монетова в Подольске.

«Мы рады за всех, но особенно за Александру Лобачеву, ведь она наша выпускница! Спасибо, Саша, за вклад в историю вуза!» — отметили в пресс-службе ГГТУ.

Имя абсолютного победителя конкурса объявят 5 октября, в День учителя.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.