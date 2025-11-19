В Орехово-Зуеве планируют открыть дополнительные ясельные группы

С сентября 2025 года в дошкольном отделении (корпус 7) МОУ лицей на улице Набережной города Орехово-Зуево открылась ясельная группа для малышей от 6 месяцев до 1 года — специально для молодых родителей, работающих и учащихся очно. Теперь семьи участников СВО, многодетные и самозанятые тоже могут записать сюда своих малышей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Внутри все продумано для комфорта: пеленальные столики, стульчики для кормления, манежи, ходунки, качели, уютные кроватки. Для малышей есть специальное питание, а мама всегда может прийти и покормить кроху сама.

«Планируем расширяться. Уже скоро откроем ясельную группу в отделении лицея на ул. Бирюкова, а также создадим такие же условия для родителей в Дрезне, в городе Ликино-Дулево и в деревне Давыдово», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Заявление на запись в группу подается через Госуслуги (выбрать учреждение, указать год рождения ребенка и дату начала посещение сада).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.