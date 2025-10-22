В Орехово-Зуеве отремонтировали 52 км дорог

сегодня в 20:00

В Орехово-Зуеве по Народной программе «Единой России» отремонтировали 52 километра дорог, передает пресс-служба партии.

Как рассказал исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Нестеров, в 2025 году по наказам жителей привели в порядок 23 участка муниципальных и региональных дорог.

«Протяженность отремонтированных дорог составляет 52 километра, а суммарная площадь — 422 тысячи квадратных метров», — отметил Дмитрий Нестеров.

Среди ключевых объектов: участки дорог на улице Ленина в Орехово-Зуеве, улицах Вокзальная и Совхозная в городе Куровское, улице Революции в городе Дрезна и участок кольцевого движения в городе Ликино-Дулево.

В 2024 году по Народной программе партии в Орехово-Зуевском округепривели в порядок 26 участков муниципальных и региональных дорог общей протяженностью 26 километров и площадью 187 тысяч квадратных метров.

Отметим, в 2026 году в округе запланирован ремонт 14 километров дорожного покрытия общей площадью 97 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.