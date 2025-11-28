В Орехово-Зуеве открылось первичное отделение «Движения Первых» и прошла церемония вступления новых участников

Торжественное открытие 29-го первичного отделения «Движения Первых» в Орехово-Зуевском округе прошло 27 ноября в Зимнем театре города Орехово-Зуево. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед началом церемонии ребята с увлечением участвовали в интерактивах: читали стихи, писали теплые пожелания, создавали браслеты для наших солдат и фотографировались.

Первый заместитель главы округа, член местного политсовета партии «Единая Россия» Ирина Кузнецова вручила юным жителям главный документ гражданина — российский паспорт, а также отметила Благодарственными письмами администрации округа советников по воспитательной работе, работающих в школах.

Также на сцене 50 ребят из Орехово-Зуевского округа произнесли клятву и получили значки участников «Движения Первых» — важный шаг к новым достижениям и личному развитию.

Посвящение прошли и наставники движения. Лучших из них наградили Благодарственными письмами администрации округа. Награды вручал председатель совета депутатов округа Александр Бабаев.

