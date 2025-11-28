В Орехово-Зуеве открылись лаборатория и тематическая рекреация при поддержке Ликинского автобусного завода

В пятой школе города Ликино-Дулево 27 ноября открылись сразу два интересных объекта — современная физико-математическая лаборатория и тематическая рекреация «Мой завод — моя гордость». Оба проекта стали возможны благодаря поддержке Ликинского автобусного завода, который реализует программу развития территорий «Новый социальный вектор», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В новой рекреации представлены фотографии сотрудников ЛиАЗа разных профессий, чьи дети обучаются в школе. Современная лаборатория оснащена всем необходимым, чтобы школьники могли с интересом изучать физику, математику, мехатронику, разрабатывать инженерные проекты и пробовать себя в технических направлениях. Все это поможет детям заинтересоваться инженерными специальностями и продолжить трудовые династии своих родителей.

На открытии присутствовали генеральный директор Ликинского автобусного завода Сергей Греков, депутат Московской областной Думы, член местного политсовета партии «Единая Россия» Максим Коркин, заместитель главы Орехово-Зуевского округа Данила Просвиров.

В рамках проекта в школе также заменили устаревшие окна на современные пластиковые, отремонтировали санузлы, коридоры 1-го и 3-го этажей, раздевалки, обновили школьную мебель и установили новый мебельный модуль для раздевалки.

