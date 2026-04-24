В Орехово-Зуеве открыли «Парту Героя», посвященную участнику ВОВ Валентину Марьину

Подростком в 40-е годы ветеран вместе с мамой и сестрой работал связным в эвакогоспитале и пересек с ним всю страну. Лишь в 1946 году семья вернулась в родное Орехово-Зуево. После Валентин Петрович закончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе, служил на Тихоокеанском флоте, а также некоторое время на севере Казахстана в зенитно-ракетных войсках. В дальнейшем преподавал в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С. О. Макарова. На пенсию моряк ушел в звании капитана 1-го ранга., но даже на заслуженном отдыхе он до сих пор в строю.

На линейке в своем приветственном слове заместитель главы Орехово-Зуевского округа Данила Просвиров отметил, что очень важно хранить память о людях, которые приближали Великую Победу.

Открыть «Парту Героя» доверили победителю Всероссийского фестиваля «Ворошиловский стрелок» Антону Нефедкину и командиру военно-патриотического клуба «Боец» Олесе Куренковой. Теперь за ней будут сидеть школьники, добившиеся больших успехов в учебе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.