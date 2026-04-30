В Орехово-Зуеве открыли Парту Героя, посвященную участнику Сталинградской битвы

Анатолий Иванович Виноградов участвовал в героической обороне Сталинграда, через тяжелые бои дошел до Кенигсберга, получил ранение, но снова вернулся на передовую — такой был характер. Победу встретил на Втором Белорусском фронте.

Орден Отечественной войны первой степени, три ордена Красной Звезды и 12 медалей, в том числе за героическую оборону Сталинграда — все эти награды Анатолий Иванович заслужил по праву.

Ранее в школе № 16 города Орехово-Зуеве открыли Парту Героя, посвященную участнице Великой Отечественной войны и Почетному гражданину округа Римме Александровне Дорофеевой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.