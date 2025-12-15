В Орехово-Зуеве открыли лесопарк «Стрелки»

«Мы ставили перед собой задачу не нарушить, а подчеркнуть очарование природы. И еще на этапе строительства лесопарка по Народной программе партии „Единая Россия“ получал положительные отклики от жителей. Уже тогда он стал притягивать гостей», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Глава округа, а также депутат Госдумы Геннадий Панин и депутат Мособлдумы Максим Коркин приняли участие в открытии лесопарка.

Ранее данный лес использовался стихийно: горы мусора после пикников, кострища, полное отсутствие безопасности и «дикий» туалет. Одно из самых любимых и популярных мест отдыха жителей не должно было быть таким.

Постарались сделать так, чтобы у каждого жителя — от спортсмена до любителя тишины, от родителей с коляской до подростков — была своя причина приходить в «Стрелки» чаще. Детские и спортивные площадки, широкая тропиночная сеть, кафе, пункт проката, для автовладельцев — парковка, для собаководов — специальная площадка для выгула и тренировок. Как только в Подмосковье придет настоящая зима, проложат лыжню по освещенным дорожкам.

«Впереди — следующий этап. И мы обязательно сделаем „Стрелки“ еще лучше! Благодарю за поддержку нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — добавил Руслан Заголовацкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.



«очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.