В Орехово-Зуеве обсудили подготовку педагогических кадров в России

На площадке Орехово-Зуевского гуманитарно-технологического университета состоялась панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам подготовки педагогических кадров в России. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты профессионального образования, представители правления «Движения Первых» и руководители федеральных органов управления в сфере образования.

Участники обсудили направления развития государственной политики в области подготовки педагогических кадров, адаптацию образовательных программ под потребности работодателей, а также вопросы поддержки талантливой молодежи и развития механизмов государственной молодежной политики.

Особое внимание было уделено опыту работы образовательного кластера «Педагогика», действующего на базе Истринского профессионального колледжа — филиала ГГТУ. Участники дискуссии высоко оценили деятельность кластера и высказали предложения по дальнейшему развитию перспективной модели профессионально-педагогического образования. В частности, было отмечено, что кластер успешно реализует инновационные подходы к подготовке будущих педагогов, сочетая теоретическое обучение с практической деятельностью. Благодаря этому выпускники кластера обладают не только глубокими знаниями в области педагогики и психологии, но и практическими навыками, необходимыми для успешной работы в образовательных учреждениях.

Участники также подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между кластером «Педагогика» и другими образовательными организациями, а также с предприятиями и организациями-работодателями. Это позволит обеспечить более тесную связь между образованием и рынком труда, а также повысить качество подготовки будущих педагогов.

По итогам мероприятия будут приняты конкретные управленческие решения, направленные на совершенствование подготовки педагогических кадров в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.