В Орехово-Зуеве назвали лауреатов конкурса «Воспитатель года–2026»

Итоги второго очного тура областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья–2026» подвели 10 апреля в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве. Из 52 участников жюри выбрало десять лауреатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во второй тур конкурса прошли 52 педагога из разных округов Подмосковья. По итогам испытаний лауреатами стали Елена Спиридонова из гимназии № 23 Химок, Дарья Смотрова Чен из школы № 20 Щелкова, Виктория Юканова из Видновской школы № 7 Ленинского округа и Александра Лобачева из Дмитровской школы № 5 имени Героя Советского Союза К. А. Аверьянова.

Также в число лучших вошли Ольга Иванова из школы имени Героя России А. Г. Монетова в Подольске, Ольга Каменская из школы-интерната для слепых и слабовидящих детей в Королеве, Елена Добрина из школы № 14 Коломны, Ирина Виданова из школы № 11 Электростали, Наталья Полюшко из Зареченской школы Одинцовского округа и Мария Хлистун из Опалиховской школы Красногорска.

Теперь лауреаты примут участие в третьем туре, где определят абсолютного победителя. Испытания «Педагогическое мероприятие с детьми» и «Просветительское мероприятие с родителями» пройдут в дошкольном отделении гимназии № 14 Орехово-Зуева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.