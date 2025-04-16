В Орехово-Зуеве началось масштабное благоустройство во дворах

Благоприятные погодные условия позволили раньше срока начать реализацию программы комплексного благоустройства дворовых территорий в Орехово-Зуевском округе. Работы стартовали в деревне Малая Дубна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Хорошие погодные условия позволили начать реализацию программы комплексного благоустройства дворовых территорий в округе раньше установленных сроков. Старт дан в деревне Малой Дубне по двум адресам. Подрядчик приступил к демонтажу и установке бортового камня, после чего перейдет к основным работам», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Всего в этом году комплексно благоустроим 15 дворовых территорий как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Будет обновлено асфальтовое покрытие, отремонтированы тротуары, проезды, обустроены гостевые парковки, проведено озеленение, установка малых архитектурных форм, лавочек и урн.

Ранее в Орехово-Зуевском округе стартовал ремонт муниципальных дорог. Запланировано обновление 14 участков дорог протяженностью почти 10 километров и площадью 98 тысяч квадратных метров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.