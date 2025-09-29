сегодня в 11:30

В Орехово-Зуеве на базе ГГТУ открыли Территорию креативных инициатив

В Государственном гуманитарно-технологическом университете (г. Орехово-Зуево) открыли Территорию креативных инициатив в рамках празднования 85-летия вуза, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это площадка для проведения областных молодежных мероприятий, областной агрегатор студенческого творческого общения, коммуникаций и студенческого спорта.

«Платформа студенческих коммуникаций создана благодаря поддержке депутатов Московской областной Думы Линары Раимовны Самединовой, Эдуарда Николаевича Живцова, Максима Александровича Коркина. Приветствуя участников, ректор ГГТУ Галина Николаевна Скударева подчеркнула, что площадка станет центром притяжения молодежных инициатив и проектов», — отметили в пресс-службе вуза.

Максим Коркин и Эдуард Живцов открыли праздник, ключевыми событиями которого стали торжественное заложение послания потомкам в Капсуле времени к 100-летию вуза и вынос величественного флага Российской Федерации.

