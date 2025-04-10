В Орехово-Зуеве лесничие проведут санитарную рубку деревьев
Фото - © ГАУ МО «Мособллес»
На территории Авсюнинского участкового лесничества проведут выборочную санитарную рубку на площади 8,4 га. Лесничие уже завершили подсчет деревьев в квартале 69, расположенном рядом с деревней Рудне-Никитинское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Также в планах — санитарно-оздоровительные работы в Белавинском, Городищенском и Анциферовском участковых лесничествах. Эти мероприятия направлены на устранение очагов вредителей, представляющих угрозу для состояния лесов.
«Удаление проблемных деревьев помогает здоровым получать больше солнечного света и питательных веществ, что делает их более крепкими и устойчивыми», — сказала помощник участкового лесничего Марина Монахова.
Ранее специалисты ГАУ МО «Мособллес» начали уборку неликвидной древесины на территории лесного участка около поселка Пригородный и СНТ «Мечта» в Орехово-Зуевском округе. Работы проводятся на площади 4,1 гектара в Зуевском участковом лесничестве и направлены на улучшение санитарного состояния леса.
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