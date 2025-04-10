В Орехово-Зуеве лесничие проведут санитарную рубку деревьев

На территории Авсюнинского участкового лесничества проведут выборочную санитарную рубку на площади 8,4 га. Лесничие уже завершили подсчет деревьев в квартале 69, расположенном рядом с деревней Рудне-Никитинское, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также в планах — санитарно-оздоровительные работы в Белавинском, Городищенском и Анциферовском участковых лесничествах. Эти мероприятия направлены на устранение очагов вредителей, представляющих угрозу для состояния лесов.

«Удаление проблемных деревьев помогает здоровым получать больше солнечного света и питательных веществ, что делает их более крепкими и устойчивыми», — сказала помощник участкового лесничего Марина Монахова.

Ранее специалисты ГАУ МО «Мособллес» начали уборку неликвидной древесины на территории лесного участка около поселка Пригородный и СНТ «Мечта» в Орехово-Зуевском округе. Работы проводятся на площади 4,1 гектара в Зуевском участковом лесничестве и направлены на улучшение санитарного состояния леса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.