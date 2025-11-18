В Орехово-Зуеве для педагогов провели встречу, посвященную ИИ

Около 200 участников из 16 округов Подмосковья — представители школ, детских садов и управления образования области встретились на базе Морозовской школы в городе Орехово-Зуево. Здесь прошла встреча, посвященная искусственному интеллекту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Искусственный интеллект стал частью жизни, и дети всё больше и больше прибегают к использованию нейросетей даже в учёбе. Важно, чтобы педагоги разбирались, как устроены эти инструменты, и могли направлять ребят.

Главная цель — показать педагогам доступные и безопасные инструменты и продемонстрировать рабочие практики, которые можно брать и применять в своей школе уже сегодня.

Ранее в Орехово-Зуеве на базе военно-патриотического центра «Русичи» открылась школа по пилотированию квадрокоптеров. Здесь из школьников готовят гражданских специалистов и тех, кто в будущем хочет связать себя с военной службой.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», - подчеркнул Воробьев.