В Орехово-Зуеве 16 декабря прошла епархиальная конференция

В Государственном гуманитарно-технологическом университете Орехово-Зуева 16 декабря состоялась V ежегодная епархиальная молодежная практическая конференция, посвященная нравственным ориентирам и вызовам времени для молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуеве 16 декабря прошла V ежегодная епархиальная молодежная практическая конференция «Молодежь и религия. Нравственные ориентиры и вызовы времени в жизни молодежи через массмедиа». Мероприятие состоялось в Государственном гуманитарно-технологическом университете.

В конференции приняли участие студенты, педагоги и священнослужители. Были представлены делегации благочиний Балашихи, Лосино-Петровского, Щелкова, Павловского Посада, Ликино-Дулева, Шатуры и Орехово-Зуева.

Ключевым событием стал просмотр фильма «Спасители душ», снятого в Орехово-Зуевском благочинии и психоневрологическом интернате города. Картину представил главный режиссер, выпускник ВГИК Матвей Кораблев.

«Мы должны стремиться сделать в жизни что-то доброе», — подытожил конференцию председатель епархиального отдела по делам молодежи, священник Димитрий Филин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.