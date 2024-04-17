В ОП РФ 23 апреля наградят лучших специалистов в сфере местного самоуправления Подмосковья

В Общественной палате РФ 23 апреля состоится церемония награждения победителей конкурсов «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2023» и «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023», сообщают организаторы конкурса.

Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» проводится Советом муниципальных образований Московской области уже в 16-й раз. В нем принимают участие муниципальные служащие и сотрудники органов местного самоуправления муниципальных образований, сотрудники муниципальных учреждений и депутаты советов депутатов муниципальных образований, председатели территориального общественного самоуправления, а также старосты сельских населенных пунктов.

В этом году в конкурсе приняли участие представители из 23 горокругов Подмосковья. Больше всего заявок, по 4, поступило из Ленинского округа и Мытищ и по три заявки — из городских округов Клин, Кашира и Подольск.

Конкурс проводится по 9 номинациям. Самая «конкурентная» номинация — «Лучший староста сельского населенного пункта».

После подведения итогов и награждения победителей первого конкурса объявят результаты и назовут призеров конкурса «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023». Этот конкурс проводится третий раз. Его организатором выступает Ассоциация развития территориального общественного самоуправления Московской области при поддержке совета муниципальных образований Московской области.

Конкурс направлен на выявление и поддержку общественных инициатив граждан, создание условий для реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления, повышение гражданской активности населения.

Кроме того, конкурс призван расширить сеть ТОС, привлекать граждан — жителей территорий осуществления ТОС — к участию в социально-значимых мероприятиях, а также формировать и распространять лучшие практики ТОС в муниципальных образованиях.

Итоги конкурсов и имена победителей будут объявлены во время торжественной церемонии награждения, которая состоится 23 апреля в 14:00 в Москве в Общественной палате РФ.

В церемонии награждения также примут участие представители правительства Московской области, Мособлдмы, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.