В октябре в Московском регионе ожидается «старое» бабье лето

Он уточнил, что на следующей неделе сформируется гигантский блокирующий антициклон, именно он обеспечит жителей Московского региона устойчивым и продолжительным в этом сезоне бабьим летом.

«Это будет третья молодость осени», — сказал Тишковец.

По словам синоптика, к началу следующего показания барометров в столице вырастут до аномальных 765 мм рт. ст., это на 20 единиц превысит норму. Небо почти постоянно будет ясным, а ветер утихнет до штилевого. По утрам ожидаются холод, роса и молочные туманы, минимальная температура составит от плюс 3 до плюс 8 градусов. При этом световой день будет уменьшаться на 4-5 минут каждые сутки, а воздух днем прогреется до плюс 13 — плюс 18 градусов. Температурный фон прогнозируется стабильный, он на несколько градусов превысит норму.

«И такое состояние атмосферы может продлиться примерно до 10 суток, что вдвое больше стандарта с претензией на звание „самого продолжительного старого бабьего лета“ в истории!» — поделился специалист.

Как отметил Тишковец, в этом случае наступление «коммунальной» осени, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс 8 градусов, сдвинется к середине октября.

Второй осенний месяц прогнозируется минимум на 2-3 градуса теплее климатической нормы, а дефицит осадков составит 30-40%.

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