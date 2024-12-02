В Оксфорде выбрали brain rot словом года
Термин «гниение мозга» из медиапотребления стал словом года в Оксфорде
Термин из сферы медиапотребления brain rot — «гниение мозга» — стал словом года по версии Оксфордского словаря английского языка, сообщает РБК.
Термин обозначает излишнее потребление вредной для человека информации и оказывает «негативное влияние на когнитивные способности человека».
Использование слова выросло в Британии на 230% за год и чаще всего используется в социальных сетях.
Первое упоминание brain rot обнаружили в книге 1854 года «Уолден, или Жизнь в лесу» американского поэта Генри Дэвида Торо.