В Оксфорде выбрали brain rot словом года

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Термин «гниение мозга» из медиапотребления стал словом года в Оксфорде

Термин из сферы медиапотребления brain rot — «гниение мозга» — стал словом года по версии Оксфордского словаря английского языка, сообщает РБК .

Термин обозначает излишнее потребление вредной для человека информации и оказывает «негативное влияние на когнитивные способности человека».

Использование слова выросло в Британии на 230% за год и чаще всего используется в социальных сетях.

Первое упоминание brain rot обнаружили в книге 1854 года «Уолден, или Жизнь в лесу» американского поэта Генри Дэвида Торо.