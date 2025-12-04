В округе Ступино завершили благоустройство сквера в 2024 году

В селе Семеновское городского округа Ступино завершили благоустройство сквера по программе инициативного бюджетирования в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

3 декабря руководитель муниципалитета Сергей Мужальских и заместитель Максим Жуков встретились с жителями Семеновского, чтобы обсудить преобразования общественного пространства и оценить качество работ.

В этом году в сквере установили современное освещение, заменили асфальтовое покрытие, обустроили тропинки и провели озеленение. На территории появилась новая зона отдыха с лавочками, перголами и качелями. Проект реализовали при поддержке депутатов областного парламента, которые выделили около одного миллиона рублей.

Сергей Мужальских отметил, что в 2024 году в сельских населенных пунктах округа реализовали 13 проектов по инициативному бюджетированию при поддержке депутатов Московской областной Думы. Он подчеркнул, что работа по благоустройству будет продолжена.

По поручению главы округа профильные службы приведут в порядок сцену у входа в сквер. Максим Жуков сообщил, что предложения по строительству сцены подготовят и постараются установить объект до 9 мая.

6 декабря в обновленном сквере пройдет праздничное мероприятие, посвященное зажжению огней на главной елке Семеновского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.