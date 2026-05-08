В округе Ступино обновили флаги на могилах участников СВО

Памятная акция прошла 7 мая на Аллее Славы Старокаширского кладбища в округе Ступино. Заместитель главы округа Елена Генералова и представители Ассоциации ветеранов СВО проверили состояние воинских захоронений и заменили изношенные государственные флаги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники осмотрели могилы погибших защитников Отечества и обновили пришедшие в негодность флаги. После этого собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Представитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное товарищам, не вернувшимся с полей сражений.

Елена Генералова подчеркнула, что поддержание порядка на воинских захоронениях имеет особое моральное значение.

«Важно помнить, что за каждым флагом — человеческая жизнь. Наш долг — делать все, чтобы память о наших героях была достойной, а места их упокоения находились в порядке. Это самая малая дань, которую мы можем им принести», — отметила заместитель главы округа.

Работу по замене флагов провели на всех кладбищах округа. В мероприятиях участвовали начальники территориальных отделов и представители Ассоциации ветеранов СВО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.