В округе Шатура прозвенели последние звонки 26 мая

Последние звонки прошли 26 мая в школах муниципального округа Шатура. В 2026 году обучение завершают 1 115 девятиклассников и одиннадцатиклассников, среди них 90 призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и 54 претендента на медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школах округа 26 мая состоялись торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Для выпускников прозвучал финальный звонок, прошли школьные вальсы и прощальные мероприятия. Этот день стал для ребят символом завершения важного этапа и начала самостоятельной жизни.

Поздравить школьников пришли родители, педагоги и глава округа Николай Прилуцкий. Он пожелал выпускникам уверенности в своих силах и успешной сдачи экзаменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.