В округе Шатура от поросли очистили береговую линию озер на городских пляжах

Береговую линию на пляже озера Юбилейное очищают от поросли. После этого вход в воду станет удобнее и безопаснее. Работы выполняет служба дорожного хозяйства и благоустройства. Для очистки береговой линии используют многофункциональный самоходный земснаряд. Такая техника позволяет выполнять работы не только с берега, но и на воде, сообщает пресс-служба администрации округа.

На этой неделе также будет очищен от камышей берег реки Воймеги в парке «Крестов Брод» в Рошале.

После завершения работ в Рошале спецтехника перебазируется в Шатуру. Здесь запланирована очистка береговой линии на городском пляже озера Святое и у пруда на Академической.

«Чистим берег от камыша и дно от растительности на официальных пляжах, чтобы отдыхающим было удобнее и приятнее проводить время у воды», — прокомментировал директор службы дорожного хозяйства и благоустройства Баграт Асриян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.