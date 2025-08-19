В округе Шатура началась уборочная кампания

сегодня в 10:31

В муниципальном округе Шатура активно идет сбор урожая. За первую декаду августа аграрии собрали 3389 тонн озимой пшеницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям округа предстоит убрать урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур с 2 485 га полей, семенного картофеля — с 240 га.

Обеспеченность сельхозтехникой составляет 100%, что позволяет вести уборочные работы в плановом режиме.

Параллельно идет заготовка кормов для животноводства — на данный момент собрано 2941 тонна грубых кормов.

В этом году на поддержку растениеводства в Подмосковье выделено 2,4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Сельхозтоваропроизводителям также доступны льготные краткосрочные кредиты под 8,3% годовых, оформлено уже около 4 тыс. заявок для развития растениеводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.