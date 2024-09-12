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В округе Шаховская завершается работы по благоустройству главного водоема

В поселке Шаховская на улице Пугачевская завершаются работы по благоустройству главного водоема поселка. Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

«Работы по благоустройству главного водоема в поселке Шаховская находятся на завершающей стадии. Мы создаем современную зону отдыха, которая станет настоящим украшением поселка и привлечет жителей и гостей района», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Открытие новой зоны отдыха состоится 13 сентября в 12:00. Благоустроенная территория занимает 1,7 гектара. Работы включили установку деревянного настила, навесов и лестниц, обновление пешеходных дорожек и создание пирсов. Важной частью проекта стало функциональное зонирование с установкой детских и спортивных площадок. На плотине также будет работать пункт проката, парковка. В ходе работ проведут посадку деревьев и кустарников, выполнят озеленение территории.

На территории установят скамейки и урны. Также планируется провести видеонаблюдение и освещение, что обеспечит безопасность на территории пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.