сегодня в 18:27

В округе Серпухов освободили лесной участок от ветровала

По обращению собственников земельных участков, расположенных в садовом товариществе, граничащем с территорией лесного фонда в Заокском участковом лесничестве, группа сотрудников филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» провела очистку лесного участка от ветровала. Упавшие хвойные деревья навалились на ограду, окружающую СНТ, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Ветровальные стволы сотрудники лесничества раскряжевали с помощью бензоинструмента и уложили в аккуратные кладки.

Граждане поблагодарили за выполненную работу и за оперативное исполнение поступившей просьбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.