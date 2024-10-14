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В округе Щелково состоится благотворительная акция по сбору вторсырья

19 октября во Фряново пройдет благотворительная акция, посвященная сбору вторсырья и сбору средств в поддержку юного жителя городского округа Щелково Семена Трунова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет 19 октября с 12:00 до 14:00 по адресу: г. о. Щелково, рабочий поселок Фряново, улица Первомайская, дом 25 (за магазином «Пятерочка»).

В рамках акции будут организованы различные мероприятия: эковикторина, лотерея и ярмарка мастеров.

Цель акции: сбор средств для реабилитации девятилетнего Семена Трунова в неврологическом центре ООО «Доктрина» в Санкт-Петербурге. Организатором акции выступает СОНКО АНО «Чисто и просто».

Если хотите стать волонтером или мастером, нужно связаться с организатором Ольгой по телефону: 8 (968) 404-92-96.

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