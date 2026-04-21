В округе Пушкинский в 2026 году установят 17 детских площадок

Установка 17 новых детских игровых комплексов запланирована в городском округе Пушкинский в 2026 году. Площадки появятся в Ивантеевке, Пушкино, Красноармейске, Зеленоградском, Правдинском и Ашукино, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2025 году на территории округа уже установили 23 современных детских игровых комплекса. Площадки оборудованы резиновым ударопоглощающим покрытием и игровыми элементами с учетом современных требований безопасности. Для удобства жителей предусмотрены скамейки и урны, а по периметру размещены металлические ограждения.

Полный перечень адресов опубликован на сайте администрации округа.

«Общая площадь благоустраиваемых территорий в рамках установки данных объектов составит 3 550 кв. м. Из них 1 350 кв. м — в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева „Формирование современной комфортной городской среды“ и 2 200 кв. м — в рамках муниципальных программ», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.