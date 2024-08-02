В округе Пушкинский состоится профилактическое мероприятие «Пешеход»

С 5 по 11 августа Госавтоинспекция округа Пушкинский проведет профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение количества ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основными причинами таких ДТП стали: переход проезжей части дороги в неустановленном месте; не предоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.

Водителям необходимо быть внимательными на дорогах, снижать скорость при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам и уступать дорогу пешеходам, вступившим на пешеходный переход.

Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными при переходе проезжей части и дать водителю возможность заблаговременно обнаружить себя в темное время суток на проезжей части с помощью световозвращающих элементов. При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу нужно убедиться, что приближающаяся автомашина пропускает, и лишь тогда начинать переход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.