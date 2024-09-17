В округе Пушкинский работают два пункта сбора излишков урожая

Садоводов приглашают принять участие в региональной акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку». Округ Пушкинский присоединился к общеобластной акции по сбору яблок и бахчевых культур для фермерских хозяйств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дачники активно собирают урожай и у многих возникает избыток овощей и фруктов. Организаторы акции предлагают не утилизировать их, но сдавать на переработку.

«В этом году яблок немного, но мы столько все равно не съедим. Еще и кабачков немного принесли. Уже всех соседей одарили, жалко, если пропадут припасы», — поделилась жительница округа Светлана.

В округе Пушкинский пункты сбора излишков урожая оборудовали по адресам: г. Красноармейск, Южный проезд, д. 3, а также село Ельдигино, д. 4. Работают они по будням с 9:00 до 15:00. Всего в Московской области установлено более 70 контейнеров. Акция продлится до 22 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.