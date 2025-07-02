Среди задержанных в Азербайджане россиян оказался айтишник-удаленщик Безуглый

Среди задержанных в Азербайджане россиян оказался айтишник-удаленщик из российского Калининграда Илья Безуглый. Парню 26 лет, он работает в небольшой компании, сообщает Mash .

Безуглый приехал в Баку 8 июня вместе с девушкой. Тут они планировали пожить на протяжении трех месяцев, после чего полететь в другую страну.

К Безуглому приехала мать. Ночью 1 июля он сообщил ей с помощью sms, что во дворе его встретили сотрудники полиции.

После этого мама увидела Безуглого избитым в Telegram-каналах. Скорее всего, молодого человека азербайджанские спецслужбы увели «за компанию» с однофамильцем Дмитрием Безуглым. При этом Илья был средним программистом.

Девушка молодого человека до сих пор находится в Баку. Она пытается найти юриста и помочь.

27 июня в российском Екатеринбурге правоохранители задержали почти 50 человек, которые связаны с азербайджанской диаспорой. Силовики пошли на такой шаг в рамках расследования убийств, которые были совершены в 2001 и 2011 году.

Затем Азербайджан начал предпринимать недружественные шаги. Были задержаны российские журналисты, туристы, отменены культурные мероприятия с российской стороны. 1 июля азербайджанские силовики и вовсе задержали россиян, после чего заявили о том, что их подозревают в «членстве в ОПГ».