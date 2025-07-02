Подмосковные спортсмены взяли 3 медали на международных соревнованиях по велоспорту

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на международных соревнованиях по велосипедному спорту — маунтинбайк «Каменный пояс», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В копилке представителей региона два золота и бронза.

Соревнования проходили в двух дисциплинах: неолимпийская — «кросс-кантри короткий круг», где гонки проходят по кольцевой трассе протяженностью не более 2 км за один круг и длятся от 20 до 30 минут, и олимпийская — «кросс-кантри», велосипедисты на горных велосипедах по пересеченной местности преодолевают несколько кругов по размеченной трассе, включающей подъемы, спуски и технически сложные участки.

Подмосковная спортсменка Александра Ушакова (Краснознаменск) стала победителем женских стартов в дисциплине «кросс-кантри — короткий круг». Второе место заняла представительница Чувашской Республики, третье — велогонщица из Челябинской области.

В мужских соревнованиях в аналогичной дисциплине победителем гонки стал Ярослав Шведов (Химки), «бронзу» завоевал другой представитель Московской области — Даниил Осипов (Одинцово). Второе место занял спортсмен из Республики Удмуртия.

Международные соревнования «Каменный пояс» проходили на трассах спортивного комплекса «Нижнеисетский» в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. В них приняли участие более 300 велогонщиков из 14 регионов России и Республики Белоруссия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.