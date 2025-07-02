В Подмосковье запустили новый завод по производству металлоконструкций

Компания «Аполло» ввела в эксплуатацию предприятие по производству металлоконструкций в индустриальном парке «Есипово» на территории городского округа Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Более 500 млн рублей инвестировала компания «Аполло» в строительство и запуск предприятия по выпуску металлоконструкций в индустриальном парке «Есипово». После вывода завода на полную мощность, здесь смогут выпускать до 1,7 тыс. тон готовой продукции в месяц», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Аполло» производит металлоконструкции для строительства — каркасы зданий, балки, колонны и фермы.

Производственные процессы предприятия выстроены на основе инструментов бережливого производства, которые предусматривают работу без выпуска дефектной продукции, без простоев, без перепроизводства и без излишних транспортировок. Для этого цеха разгрузки и погрузки тяжелых металлоконструкций оснащены необходимым оборудованием.

«Самый сложный этап инвестпроекта мы прошли — завод построен и начал работать. Сейчас важно доукомплектовать штат и вывести предприятие на полную мощность. Сейчас у нас открыты вакансии для сварщиков, операторов станков ЧПУ, разнорабочих. Штатное расписание предполагает создание на предприятии до 80 рабочих мест», — рассказал директор по развитию компании «Аполло» Радик Сахапов.

Компания «Аполло» производила каркасы здания для центра обработки данных «Сбера», «Мегафона», ОЭЗ «Иннополис» и «Алабуги», а также «Сколково» и ТЦ «Метрополис». Всего в портфеле реализованных проектов компании — около 100 заводов, 90 логистических комплексов, более 30 торговых центров, а также административные здания, спортивные объекты, стадионы, школы и детские сады.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.