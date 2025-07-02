В Чехове объявлен конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 1 в муниципальном округе Чехов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной № 1 по адресу: Московская область, м. о. Чехов, Симферопольское ш, стр. 2Б (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать сети общей протяженностью 5 361 м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Чехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.