В округе Пушкинский прошел торжественный митинг в честь Дня пограничника

Ежегодно у памятника воинам-интернационалистам в округе Пушкинский 28 мая проходит торжественный митинг в честь Дня пограничника. В России его отмечают с 1994 года. Тогда указом президента был установлен данный праздник в России в целях возрождения исторических традиций страны и ее пограничных войск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На митинге присутствовали бывшие военнослужащие пограничных войск, представители пушкинских отделений «Боевого Братства» и ассоциации ветеранов СВО, Центрального пограничного архива Федеральной службы безопасности РФ и совета ветеранов округа, а также общественники, жители и участники военно-патриотического клуба «Патриот» имени Героя России Олега Бабака. Ребята прочитали для всех собравшихся стихотворение. Еще один творческий подарок — тоже стихотворение от члена совета ветеранов. Его для всех зачитал председатель организации Борис Клюев. Кроме того, по случаю праздника вручили медаль за заслуги перед ветеранской организацией «Боевое Братство» Наталье Бондаренковой и грамоту — Леониду Соболеву за активное участие в мероприятиях, направленных на поддержку СВО.

«Пограничные войска, сейчас можно смело говорить, да об этом всегда говорили, любой год взять, где пограничники были, они всегда на первой линии стояли. Задачи, которые я выполнял в Афганистане, это была вторая линия, чтобы «духи» не заходили на территорию Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. Поставленные задачи выполняли чётко, смело. У нас на войне в Афганистане участвовали 62 тысячи пограничников за речкой, 518 погибших. Ни одного солдата не оставили, все были захоронены, большинство пограничников были награждены государственными наградами», — сказал руководитель Пушкинского отделения ВООВ «Боевое Братство» Сергей Борисов.

Завершился митинг минутой молчания в память о тех, кто погиб, выполняя свой воинский долг, и возложением цветов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.