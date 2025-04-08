В округе Пушкинский прошел муниципальный этап «Зарницы 2.0»

В Пушкинском прошёл муниципальный этап всероссийского проекта «Зарница 2.0». В соревнованиях участвовали школьники из 27 команд, сообщили в пресс-службе округа.

Соревновательную площадку организовали на базе восьмой школы. Испытаний много: от военизированной эстафеты до навыков выживания в полевых условиях. Участников поделили на 2 возрастные группы — от 12 до 14 лет и от 14 до 17. Всего — 270 человек.

«Мне кажется, это отлично поднимает командный дух. Помимо того, что это, конечно же, спортивная подготовка… в современном мире воспитывает определённые важные качества — патриотизм, лидерство», — делится председатель Совета местного отделения «Движения первых» г. о. Пушкинский Арина Костикова.

Все задания оценивают специалисты молодёжного центра, преподаватели ОБЖ и физкультуры. Правила приближены к реальности. Победители муниципального этапа в каждой возрастной группе отправятся на региональный этап.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.