В округе Пушкинский пройдет акция «Школа утилизации: электроника»

Жители городского округа Пушкинский смогут сдать на переработку любую технику: компьютерную, офисную, бытовую (включая холодильники и кондиционеры), электроинструменты, телефоны и персональные гаджеты, электронные и электрические игрушки, научную и медицинскую технику, картриджи, запчасти и аксессуары, за исключением оборудования, помеченного значком «радиация». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округаж.

На безвозмездную утилизацию также принимаются источники ионизирующего излучения (при условии передачи оборудования объёмом не менее 10 куб. м).

Акция пройдет 6 июня с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, в районе д. 3а (вход на площадку с территории Центрального парка культуры и отдыха, координаты пункта приема: 56.013770, 37.847139).

Мероприятие проходит в рамках реализации федеральной экологической программы по безвозмездной утилизации отработавшего электронного и электрического оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.