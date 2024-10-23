В округе Пушкинский предотвратили сброс 60 куб метров строительного мусора

В Пушкино состоялся рейд Минэкологии и министерства чистоты Московской области совместно с МВД РФ и Главным управлением региональной безопасности Московской области. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Мероприятие было организовано с целью пресечения несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. В ходе рейда сотрудники проверили 25 единиц техники. У трех из них отсутствовали необходимые документы для перевозки отходов.

Кроме того, был предотвращен сброс строительного мусора объемом 60 кубических метров. В отношении виновных были составлены протоколы об административном нарушении части 1 статьи 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Министерство экологии и Министерство чистоты напоминают, что несанкционированная транспортировка отходов является серьезным нарушением экологических норм и может повлечь за собой административную ответственность. Водители, осуществляющие перевозку отходов без необходимых документов, рискуют не только получить штраф, но и создать угрозу окружающей среде.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.