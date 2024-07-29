В округе Пушкинский появится памятник участникам специальной военной операции

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и председатель совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула обратились к главе Пушкинского Максиму Красноцветову с инициативой от жителей и родственников участников СВО по вопросу увековечивания памяти военнослужащих, погибших в зоне боевых действий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Очень правильное предложение, которое обязательно будет реализовано. Поддерживаю инициативу. Будущие поколения также должны помнить подвиг Героев, чтить память воинов, уважительно относиться к истории», — поделился Максим Красноцветов.

Как отметил Михаил Ждан, в процессе общения с бойцами, их семьями и неравнодушными гражданами поступают различные пожелания и предложения.

«Одна из таких инициатив — увековечить память о подвиге наших Героев. Считаю, что это важная и нужная идея. Никто не должен быть забыт, а мужество и героизм ребят обязаны остаться в памяти каждого из нас», — рассказал Ждан.

По словам главы муниципалитета, реализация этой идеи обязательно будет проработана при тесном взаимодействии с семьями бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.