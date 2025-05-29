В преддверии теплых выходных и наступлении летнего сезона жители массово потянулись к водоемам. Отдых у воды, особенно с детьми, при всей своей притягательности требует особой внимательности и соблюдения правил безопасности. В округе Пушкинский определены места для массового отдыха на водных объектах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, на реке Серебрянка в Пушкино — участок акватории и территории водно-спортивной базы «Серебрянка» МБУ «ФСК Пушкино» на ул. Набережной, на Пестовском водохранилище в с. Ельдигино — участки акватории и территории Тишковского залива в районе дислокации ВСС МБУ «Пушкинский АСО», а также участки акватории и территории Тишковского залива в с. Тишково вблизи д. 1.

Безопасность на воде обеспечивается правильным выбором места купания и разъяснительной работой о соблюдении мер предосторожности, особенно с детьми.

Отправляясь к водоему в жаркий день, напомните ребенку, что нельзя заходить в воду одному, без родительского присмотра, нельзя купаться в местах для этого не предназначенных, заплывать за буйки или другие ограничительные знаки, подплывать к проходящим мимо гидроциклам, катерам, весельным лодкам, катамаранам, нырять с крутых и высоких берегов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.