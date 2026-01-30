В округе Пушкинский юным жителям вручили первые паспорта

28 января в отделе ЗАГС города Пушкино царила особая, праздничная атмосфера. Здесь состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданам Российской Федерации, которым исполнилось 14 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главный документ, открывающий новые права и напоминающий о гражданской ответственности, получили четырнадцать юных жителей округа. Этот волнительный момент вместе с ними разделили родители, для которых день также стал важным семейным событием.

С напутственными словами и поздравлениями к присутствующим обратился председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула. Он подчеркнул значимость этого шага во взрослую жизнь, пожелав ребятам быть достойными гражданами своей страны, помнить ее историю и своими будущими успехами укреплять ее славу.

Выбор даты для церемонии был глубоко символичным. Мероприятие приурочено к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Для каждого из четырнадцати подростков это мероприятие стало знаковым событием. Впереди у них — большие возможности, смелые планы и путь, который они будут проходить уже с первым в жизни главным документом.