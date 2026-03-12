В округе проверили безопасность крупных торговых объектов

10 марта заместитель главы городского округа Подольск Анжела Студеникина совместно с начальником Управления потребительского рынка Александром Акоповым провели мониторинг крупных торговых объектов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Уделили особое внимание вопросам антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Оценили организацию физической охраны, актуальность и условия хранения паспортов безопасности, работу камер видеонаблюдения, техническое состояние пожарной сигнализации, исправность гидрантов, состояние эвакуационных выходов.

По итогам осмотра нарушений не выявлено, владельцы торговых площадок уделяют должное внимание вопросам безопасности. Однако были намечены шаги для дальнейшего повышения уровня защищенности: обсудили возможность принятия дополнительных мер.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.