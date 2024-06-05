В округе Подольск запланировано проведение благоустройства лесопарковой зоны

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в городском округе Подольск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политики Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, г. Подольск, вблизи дома 4А по ул. Высотной.

В рамках выполнения работ к ноябрю 2024 года планируется произвести демонтажные работы, благоустройство и озеленение территории (в т. ч. опилка деревьев), установку малых архитектурных форм (качели, навесы-перголы, игровые и спортивные площадки, скамейки, навигационная группа), устройство дорог и покрытий, установку системы видеонаблюдения и освещения.

«Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Подольск», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.