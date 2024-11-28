В Мытищах обсудили вопрос реализации программ по модернизации электросетевого хозяйства

Для повышения надежности электроснабжения АО «Мособлэнерго» реализует инвестиционную программу. На сегодняшний день работы выполнены на 93%, срок завершения — 31 декабря 2024 года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Капитальный ремонт 21 трансформатора, 6,2 км воздушных линий и 2,6 км кабельных линий.

Дополнительно до конца декабря проведем встречи со старостами поселений и руководством СНТ, обсудим проведенные мероприятия по модернизации электросетей, что сделано и что предстоит привести в порядок, а также вопрос передачи сетей на обслуживание в АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети».

Ведь зачастую в случае аварийной ситуации поиск председателя СНТ и получение разрешения на допуск к распределительным подстанциям занимает время, при этом жители находятся не только без электроснабжение, но часто и без отопления.