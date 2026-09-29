В округе Мытищи на месте вырубленного леса выросли сосны и ели

Сосны и ели, высаженные в 2016 году в селе Троицкое городского округа Мытищи, за десять лет выросли до четырех-пяти метров. Деревья посадили на месте леса, пострадавшего от короедов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2016 году на месте вырубленного леса в селе Троицкое высадили саженцы сосны и ели. За один день участники акции «Посади свое дерево» засадили 43 гектара. К посадке присоединились местные жители, представители власти, волонтеры, сотрудники предприятий округа и приглашенные известные люди. Сейчас некоторые деревья достигли четырех-пяти метров.

«Помню, какие были маленькие, буквально 50-сантиметровые сеянцы ели. А сейчас видим, что выросли уже крупные деревья», — рассказал директор МКУ «Управление экологии» городского округа Мытищи Алексей Королев.

Жительница Мытищ Вероника Сологубова также вспомнила, как десять лет назад посадила в Троицком дерево вместе с девятилетней дочерью. Сейчас дочь учится на ландшафтного дизайнера.

По программе «Восстановление лесов» в округе ежегодно проводят мероприятия. Акции «Сад Памяти», «Наш лес. Посади свое дерево» и «Лес Победы» проходят с 2013 года, а с осени 2014-го — одновременно по всему Подмосковью. Посадки проводят в лесах, на улицах, во дворах, парках и скверах. Участникам выдают саженцы и инвентарь.

С начала программы в округе прошло более 20 масштабных мероприятий. На 30 площадках высадили свыше 200 тыс. сеянцев ели и сосны, в акциях участвовали более 6 тыс. жителей. По данным Дмитровского филиала «Мособллес», за последние десять лет в Мытищах восстановили 743 га лесных угодий. Специалисты лесничества высадили около 2,7 млн сеянцев сосны и ели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.