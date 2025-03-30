В округе Луховицы за 2025 год отремонтируют 17 дорог

В округе Луховицы за 2025 год отремонтируют один участок региональной дороги и 16 дорог муниципального значения, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы пройдут при поддержке Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По региональному дорожному фонду в программу фонда вошел участок, длина которого составляет 1,8 км. Начинается он от трассы М-5 «Урал», где поворот в сторону Подлесной Слободы, и идет до третьего Паркового переулка.

В программу ремонта дорог муниципального значения вошли, как городские, так и сельские участки проезжей части.

«По городу Луховицы вошли пять дорог. Это проезды Новый-2, пятый и от улицы Пушкина до Луговой, улица Радужная в микрорайоне Молодежный-3 и улица Соловьиная. Две дороги отремонтируют в селе Григорьевское — по улицам Блохина и Угол. От поселка Красная Пойма в программу вошла улица Садовая. Также будет отремонтирована дорога в селе Подлесная Слобода», — рассказала начальник отдела транспорта, дорожной инфраструктуры и муниципального контроля администрации округа Наталья Артеменкова.

В поселке Белоомут обновят два участка — на улицах Большая площадь и Театральной.

В селе Курово отремонтируют участок от дома 63 до магазина, в селе Алпатьево — участок от железнодорожного переезда до дома 1. Еще в программу вошла дорога от улицы Новой в селе Матыра до деревни Новоходыкино.

В селе Дединово дорожники приведут в порядок проезжую часть от дома 22 на улице Троицкой до дома 37 на улице Садовой и еще один участок на улице Троицкой.

Работы начнутся, как только позволят погодные условия. Ремонты завершатся не позднее октября.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.\

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.