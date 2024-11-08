В округе Котельники допущены нарушения при проведении торгов

Московское областное УФАС России признало начальника отдела муниципального жилищного контроля МКУ г. о. Котельники Московской области «Развитие Котельники» виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 7.32.4 КоАП, сообщает пресс-служба ведомства.

Поводом к возбуждению дела послужили факты нарушения антимонопольного законодательства, установленные Московским областным УФАС России по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов — администрации городского округа Котельники при организации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом на территории городского округа Котельники.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на должностное лицо МКУ г. о. Котельники «Развитие Котельники» наложен штраф на сумму 32 тыс. рублей.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.