В округе Коломна поймали нарушителя на ГАЗели, выгружавшего мусор в лесу

В ходе патрулирования в Коломенском участковом лесничества, недалеко от села Непецино г. о. Коломна, лесничий и сотрудник полиции обнаружили автомобиль ГАЗель, из которого выгружали отходы производства и потребления. Выяснилось, что после уборки на своем земельном участке нарушитель решил вывезти отходы объемом 4,8 куб. метров в лесной массив. Этот строительный и бытовой мусор засорил лесной участок площадью 30 кв. метров.

По выявленному факту нарушения лесного законодательства составлен протокол по статье 8.32 ч. 3 КоАП РФ. В условиях введенного особого противопожарного режима нарушителю грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Материалы переданы на рассмотрение в Серпуховской отдел лесной охраны управления судебного обеспечения и административной практики комитета лесного хозяйства Московской области.

Люди, не задумываясь, вывозят в лес бытовые и строительные отходы, а после отдыха на природе оставляют за собой мусор. Все это, разлагаясь, наносит вред растительному и животному миру. Даже под самой небольшой несанкционированной свалкой повреждается и уничтожается напочвенный покров в лесу. Многочисленные пожары в лесах также возникают из-за тех, кто оставляет мусор, например, в виде стекла. В жаркую погоду стекло превращается в своеобразную лупу, и это может стать причиной лесного пожара.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.