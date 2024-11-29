В округе Коломна появится памятник озерским текстильщикам

К 100-летию Озер, которое отметят в будущем году, на одной из площадей города может появиться памятник озерским текстильщикам. Разработка его концепции уже началась. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга Коломна.

«Наши Озеры своим рождением, становлением и развитием обязаны не только текстильным фабрикам, работавшим на этой территории, но и главное, нашим землякам, озерским текстильщикам, которые более двухсот лет беззаветно трудились на этих фабриках на благо города», — отметил директор МУП «Тепло Коломны», депутат совета депутатов городского округа Коломна Николай Герлинский.

Планируется, что будущий монумент появится на месте закладного камня, установленного три года назад рядом с Троицким храмом на улице Ленина.

«С благодарностью приму все предложения и замечания по концепции, а также по вариантам воплощения монумента», — добавил Николай Герлинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.