В округе Клин завершилось благоустройство кладбища в селе Селинское

Кладбище в селе Селинское округа Клин занимает 3 га, на которых размещаются более 2 тыс. захоронений. Даже в будний день здесь можно встретить посетителей. Сельчане навещают своих умерших родственников, приводят в порядок могилы. Парковка — не пустует. Кстати, раньше на ее месте были заросли кустарника. Теперь — просторная стоянка на 30 автомашин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рядом с парковкой оформили зону для инвентаря. Теперь каждый может бесплатно воспользоваться метлой и мусорными пакетами. Количество контейнерных площадок тоже увеличилось.

Благоустроили и тропиночную сеть. На центральные дорожки уложили асфальт, а второстепенные — засыпали щебнем. Кроме того, территорию кладбища очистили от аварийных деревьев.

«В 2025 году были проведены масштабные работы по благоустройству кладбища в Селинском. На территории порядка 1 100 квадратных метров было сделано парковочное пространство. Заасфальтировали порядка 500 метров дорожек и 200 метров засыпали щебнем. Также были созданы две контейнерные площадки и места для скамеек», — рассказал директор МКУ г. о. Клин «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» Александр Кряжев.

После завершения благоустройства появилась возможность расширить кладбище. Площадь погоста увеличилась на 50 соток. Новую территорию на протяжении 170 м огородили забором.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.